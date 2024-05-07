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Türkiye
AA 07.05.2024 05:08

Ankara'da "İsrail" protestosu düzenlendi

İsrail'in saldırıları Ankara'da protesto edildi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, İsrail'in saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

Ankara'da "İsrail" protestosu düzenlendi

Filistin Dayanışma Platformu üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri İsrail'in Refah kentine yönelik hava saldırısının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

"Refah'ta Katliama Hayır" sloganıyla İsrail'i protesto eden grup "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek", "Susma haykır, soykırıma hayır" sloganları attı.

Zeynel Abidin Özkan, grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırıların ardından Refah sınır kapısına sığınan yaklaşık 1,5 milyona yakın Gazzelinin 214 gündür açlıkla boğuştuğuna dikkati çekti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Soykırımın ortakları ahirete kalmadan dünyada da inşallah gereken cezayı bulacaklar"

Refah’a saldırılarla birlikte bölgede can güvenliği sorununun da başladığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"214 gündür dünyanın gözü önünde Filistin’de kardeşlerimiz İsrail soykırımına maruz bırakılıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamalarda İsrail, lobi faaliyetleriyle tüm ülkelere müdahale ettirme ve İsrail yetkililerinin ceza almaması için bir çaba içerisine girdi. Hepimiz gördük ki aslında adalet İsrail için varmış ve tüm ülkeler de İsrail’in soykırımını desteklemek için çalışıyormuş. Bugün ortaya çıkan belgelerde görüldü ki Uluslararası Ceza Mahkemesinde İsrail’in soykırımına ortak olan yöneticilerinin ceza almamasına yönelik baskı içeren mektuplar mahkemeyi köşeye sıkıştırmak adına kullanılıyor. Biz inanıyoruz ki hem mahkemede görülen davada hem de Güney Afrika’da devam eden davada soykırımın ortakları ahirete kalmadan dünyada da inşallah gereken cezayı bulacaklar."

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