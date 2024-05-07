Kuyuda bulunan sörfçülerin öldürülmesindeki neden ortaya çıktı

Meksika'da ölü bulunan 3 sörfçü olayına dair detaylar gün yüzüne çıktı. Baja California eyaletindeki Ensenada şehrinin güneyindeki bir sahil şeridine sörf yapmak için gelen Avustralyalı Jake ve Callum Robinson kardeşler ile ABD’li Jack Carter Rhoad’un cansız bedeni silahla kafalarından vurulmuş halde 15 metre derinlikteki kuyuda bulundu.

Aracın lastiklerini çalmak istediler

Baja California eyalet savcısı Maria Andrade saldırının içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Saldırganlar araçla geçerken sörfçülerin çadırını ve kamyonetini gördü. Aracın lastiklerini çalmak istediler. Sörfçüler ise buna direndi” dedi. Andrade saldırganların sörfçüleri o anda vurmuş olabileceğini belirtti. Sörfçülerin cesetlerinin bulunduğu kuyunun üstünün tahtalarla kapatıldığı öğrenilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers Robinson, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Robinson, “Bu kesinlikle korkunç, dehşet verici bir sınav. Düşüncelerimiz bugün yakınlarını kaybedenlerle birlikte” şeklinde konuştu.

Kuyudan başka ceset de çıktı

Yetkililer, saldırının gerçekleştirildiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan kuyuda başka bir cansız bedenin daha bulunduğunu kaydetti. Yapılan incelemeler sonucunda 4'üncü cesedin daha uzun bir süredir orada bulunduğu anlaşıldı.