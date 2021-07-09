En sıcak haziran ayını geçiren ABD’de “sessiz katil” diye tanımlanan sıcak hava dalgası Oregon'da can almayı sürdürüyor.

Oregon'un geçen hafta sonu rekor kıran sıcak dalgasındaki ölüm sayısı 116'ya yükseldi. Nihai ölü sayısının ise aylarca kesinleşmesi beklenmiyor. Elde edilen raporların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı birkaç ay içinde netleşecek.

Oregon eyaleti yetkilileri, rekor kıran sıcaklıklarda sıcaklıkla ölenlerin yaşlarının 37 ile 97 arasında olduğunu bildirdi.

Ölümlerin yarısından fazlası Portland'ın bulunduğu Multnomah County'deydi.

Klimasızlık öldürdü

Yetkililer, hayatını kaybeden birçok kişinin evlerinde klima veya vantilatör bulunmadığını söyledi.

İstatistikler, bölgedeki birçok insanın klimadan yoksun olduğunu gösteriyor.

Ulusal Hava Servisi, Pasifik Kuzeybatı Bölgesi'nin büyük bir bölümü için aşırı sıcaklık uyarısı yapıyor.

Bölgede birden fazla şehirde sıcaklık rekorları kırıldı.