Afganistan'da ABD, Alman ve İngiliz askerlerinin çoğunun çekilmesinin ardından, Taliban etki alanını genişletiyor.

Afganistan'da Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar ise sürüyor.

Taliban ülkenin yüzde 85'ini kontrol ettiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ülkenin üçte ikisinin kontrolünün Taliban'da olduğunu açıkladı.

Taliban, İran-Afganistan sınırında önemli bir geçiş noktasını ele geçirdiklerini duyurdu.

Taliban'ın etki alanı genişliyor

Sınırdan geçişlerin, hastane ve okulların normal olarak işlemeye devam edeceğini söyledi.

Taliban'ın tüm Afgan vatandaşlarının İslami kurallar ve Afgan geleneklerine göre eğitim alması gerektiği açıklaması da dikkat çekti.

Taliban, Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılması ile ilgili bir sözlerinin olmadığını belirtti, saldırmakta serbest olduklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Taliban ülkenin üçte ikisine hakim

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Afganistan-Tacikistan sınırında yükselen tansiyona dikkat çekti.

Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün, sınırda oluşacak tüm gerginlik ve provokasyonu engellemek için harekete geçeceğini açıkladı.

Bakanlık, Rus askeri üssünde gerilime karşılık vermek için gerekli her imkanın bulunduğu uyarısında bulundu.