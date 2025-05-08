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Dünya
AA 08.05.2025 10:59

Pakistan, Hindistan'a ait 12 SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Pakistan ordusu, geceden bu yana Hindistan'a ait 12 Harop silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan, Hindistan'a ait 12 SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine dair yeni açıklamalarda bulundu.

Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki "birçok noktaya" Harop SİHA'ları gönderdiğini ve bunun "bir başka bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.

Pakistan ordusunun "yüksek alarm ve teyakkuz halinde" olduğunu belirten Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait 12 Harop SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

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