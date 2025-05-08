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Dünya
AA 08.05.2025 10:28

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Tel er-Rabi İlkokulu yakınında Reyyan ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekipleri, evin enkazı altında hayatta olduğu düşünülen bir kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen topçu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aynı bölgede, es-Sumud Kampı çevresinde bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.

Yerel kaynaklar da Han Yunus açıklarında İsrail deniz güçlerinin saldırısında iki balıkçının yaralandığını, ayrıca kentin "Batn es-Semin" bölgesinin topçu atışlarıyla hedef alındığını bildirdi.

Birkaç gün önce de el-Bureyc Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulun bombalanması sonucu kaybolan bir çocuğun cesedine bu sabah ulaşıldı.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de soykırım niteliğinde saldırılar sürdürüyor. Bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 171 binden fazla kişi yaşamını yitirdi ya da yaralandı; 11 binden fazla kişi ise hala kayıp.

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