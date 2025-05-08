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Dünya
AA 08.05.2025 10:22

ABD'de Robert F. Kennedy suikastına ilişkin 60 bin belge daha paylaşıldı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eski Başkan John F. Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy'nin suikastına ilişkin 60 bin ilave belgenin daha kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

ABD'de Robert F. Kennedy suikastına ilişkin 60 bin belge daha paylaşıldı

Gabbard, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünkü yayımlama, en yüksek düzeyde şeffaflık, gerçeğin bulunması ve paylaşılması adına önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyuyla paylaşılan Kennedy suikastına ilişkin 60 bin belgenin onlarca yıldır federal hükümetin arşivlerinde saklandığını kaydeden Gabbard, daha önce dijital ortama aktarılmadığını ve kamuya açık hale getirilmediğini belirtti.

Gabbard, paylaşımında "FBI ve CIA depolarında daha önce ulusal arşivlere teslim edilmemiş tüm kayıtları aradık. 60 binden fazla belge keşfedildi, gizlilikleri kaldırıldı ve kamuoyu tarafından görüntülenmek üzere dijital ortama aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Kennedy'nin suikastına ilişkin ilk olarak 18 Nisan'da 10 bin sayfalık belge yayımlanmıştı.

Daha önce suikastla ilgili belgeleri inceleyen analistler, Amerikan medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda, yeni açıklanan belgelerden çığır açacak bir şeyin ortaya çıkma ihtimalinin az olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin kararname

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

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