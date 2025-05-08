ABD'de FBI Direktörü Patel, 2026 yılı mali bütçe teklifinde FBI'a ayrılan fonu yeterli bulmadı

Patel, Temsilciler Meclisi'nde 2026 mali yılı bütçe teklifindeki kesintilere dair konuştu.

Bütçe teklifinde FBI'a yönelik 500 milyon doların üstündeki kesinti beklentisinin "zararlı" olacağını söyleyen Patel, "Önerdiğim bütçe 11,1 milyar doları kapsıyor ve bu da hiçbir pozisyonda kesinti yapmamızı gerektirmiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu kesintinin uygulanması halinde hangi pozisyonların bundan etkileneceği sorulduğunda ise Patel, bunun daha konuşulmadığına işaret ederek, önceliklerinin bu kesintilerin engellenmesi olduğunu söyledi.

Trump yönetiminin 2026 mali yılı bütçe teklifi

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2026 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini 2 Mayıs'ta ABD Kongresi'ne sunmuştu.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk bütçe teklifinde, savunma dışı isteğe bağlı harcamaların 30 Eylül'de sona erecek 2025 mali yılına kıyasla 163 milyar dolar azaltılması öngörülmüştü.

FBI ise bu durumdan, 500 milyon doların üstünde bir kesinti beklentisiyle etkilenmişti.