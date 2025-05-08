Çok Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2025 10:17

ABD'de FBI Direktörü Patel, 2026 yılı mali bütçe teklifinde FBI'a ayrılan fonu yeterli bulmadı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2026 yılı mali bütçe teklifine ilişkin, FBI'ın daha fazlasına ihtiyacı olduğunu savundu.

ABD'de FBI Direktörü Patel, 2026 yılı mali bütçe teklifinde FBI'a ayrılan fonu yeterli bulmadı

Patel, Temsilciler Meclisi'nde 2026 mali yılı bütçe teklifindeki kesintilere dair konuştu.

Bütçe teklifinde FBI'a yönelik 500 milyon doların üstündeki kesinti beklentisinin "zararlı" olacağını söyleyen Patel, "Önerdiğim bütçe 11,1 milyar doları kapsıyor ve bu da hiçbir pozisyonda kesinti yapmamızı gerektirmiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu kesintinin uygulanması halinde hangi pozisyonların bundan etkileneceği sorulduğunda ise Patel, bunun daha konuşulmadığına işaret ederek, önceliklerinin bu kesintilerin engellenmesi olduğunu söyledi.

Trump yönetiminin 2026 mali yılı bütçe teklifi

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2026 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini 2 Mayıs'ta ABD Kongresi'ne sunmuştu.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk bütçe teklifinde, savunma dışı isteğe bağlı harcamaların 30 Eylül'de sona erecek 2025 mali yılına kıyasla 163 milyar dolar azaltılması öngörülmüştü.

FBI ise bu durumdan, 500 milyon doların üstünde bir kesinti beklentisiyle etkilenmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Pakistan Başbakanı Şerif'ten "Türkiye'ye minnettarız" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı’na başvurular başladı
10:30
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti
10:30
Artık her perakende işletmesi "AVM" ibaresini kullanamayacak
10:23
ABD'de Robert F. Kennedy suikastına ilişkin 60 bin belge daha paylaşıldı
10:24
İŞKUR 4 ayda 437 bini aşkın kişiye iş imkanı sundu
10:20
Altının gramı 4 bin 129 liradan işlem görüyor
Sivas'ta sis etkili oldu
Sivas'ta sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi güçleniyor
Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi güçleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ