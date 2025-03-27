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Dünya
AA 27.03.2025 14:47

Oxford Sözlüğü'ne yeni kelime eklendi: Gigil

Oxford İngilizce Sözlüğüne (OED), "bir şeyin, aşırı sevimli olduğunda uyandırdığı yoğun his" anlamında Filipinler'de kullanılan Tagalog dilindeki "gigil" kelimesi eklendi.

Oxford Sözlüğü'ne yeni kelime eklendi: Gigil

OED'den yapılan açıklamada, Tagalog dilindeki "gigil" kelimesinin sözlüğe eklendiği, Filipinler İngilizcesinde de duyulan bu kelimenin hem isim hem de sıfat olarak kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, "gigil" kelimesinin, "Yavru kedi ya da bebek gibi aşırı sevimli bir kişi, hayvan ya da bir nesne gördüğünüzde yumruğunuzu sıkma ya da dişinizi gıcırdatma ya da sevimli bulduğunuz şeyi sıkma, sıkıştırma, çimdikleme isteği uyandıran yoğun his" anlamına geldiği ifade edildi.

"Gigil"in yanı sıra Singapur ve Malezya'da kullanılan "alamak" kelimesinin de sözlüğe dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kelimenin, şaşkınlığı ya da öfkeyi ifade etmek için nida olarak kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kelimenin kökeninin belirsiz olduğu, Arapça ya da Portekizceden türetilmiş olabileceği vurgulandı.

İngilizcenin yanı sıra farklı diller konuşan kişilerin, çevirisi olmayan kelimeleri diğer dillerden "ödünç aldığı"na dikkati çekilen açıklamada, bunun sık yapılması halinde bu kelimelerin sözcük dağarcığına girdiği değerlendirmesine yer verildi.

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