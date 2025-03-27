Filistin Kızılayı: Refah'ta İsrail'in kuşattığı bölgedeki sağlıkçılardan 5 gündür haber alınamıyor

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef alıp kuşattığı bölgedeki Kızılay bünyesinde çalışan ambulans ekiplerinin durumuna değinildi.

Art arda 5 gündür Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in kuşattığı bölgedeki sağlık çalışanlarının akıbetinin bilinmediği aktarıldı.

Açıklamada, "Filistin Kızılayı, ekiplerinin güvenliğinden derin endişe duymaktadır ve onların akıbetinden işgalci İsrail'i sorumlu tutmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, kurtarma ekiplerinin haber alınamayan sağlık çalışanlarına ulaşabilmesi adına İsrail'in kuşattığı Refah'ın Tel es-Sultan bölgesine ulaşabilmesi için acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Ayrıca uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde insani görevini yerine getiren Filistin Kızılayı çalışanları için uluslararası koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

Filistin Kızılayı'ndan 23 Mart'ta yapılan ilk açıklamada, yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Aynı gün, Filistin Sivil Savunma Teşkilatı da Refah'ın batısına gönderilen kurtarma ekibiyle bağlantının kesildiğini duyurmuştu.