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Dünya
AA 27.03.2025 13:19

NATO: Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinin ölümleri teyit edilmedi

NATO Sözcüsü Allison Hart, Genel Sekreter Mark Rutte'nin Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askerinin öldürüldüğüne ilişkin açıklamasına açıklık getirerek kayıp askerlerin ölümlerinin henüz teyit edilmediğini bildirdi.

NATO: Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinin ölümleri teyit edilmedi

Hart, X hesabından, Litvanya'nın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu bildirilen 4 ABD askeri hakkında paylaşım yaptı.

Rutte'nin, askerlerin "öldüğüne" ilişkin dünkü açıklamalarının yarattığı karışıklıktan dolayı "üzüntü duyduklarını" bildiren Hart, askerleri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Hart, Rutte'nin açıklamasında basında çıkan haberlere atıfta bulunduğunu belirterek askerleri arama çalışmaları sürdüğü için ölümlerin henüz teyit edilmediği bilgisini paylaştı.

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından dün yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmiş, olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.

Rutte, ziyaret için bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da basın mensuplarına söz konusu askerlerin öldüğünü duyurmuş ancak bu bilgi ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından doğrulanmamıştı.

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