İşgalci İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in güneyde yer alan Nebatiye kentine bağlı Yahmur eş-Şıkeyf beldesinde bir aracı hedef aldığı aktarıldı.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamaya göre, İsrail söz konusu saldırıyı insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA ise İsrail'in Yahmur eş-Şıkeyf beldesindeki saldırıyla eş zamanlı bölgeye top atışları da gerçekleştirdiğini kaydetti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.