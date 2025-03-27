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Dünya
AA 27.03.2025 14:47

Rusya: Ukrayna, anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına saldırmaya devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına yönelik saldırılarını devam ettirdiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna, anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına saldırmaya devam ediyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna dün akşam ve bugün Bryansk’taki elektrik altyapılarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirdi.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığına işaret edilerek, Kırım’daki bir doğal gaz deposuna da İHA saldırısının yapıldığı aktarıldı.

Ukraynalı yetkililerin enerji tesislerine yönelik ateşkes anlaşması sağlandığına ilişkin açıklamalar yaptığı ifade edilen açıklamada, buna rağmen söz konusu saldırıların sürdüğü vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna’da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.

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