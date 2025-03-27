Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 208'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 25 ölü ve 82 yaralının getirildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 855 Filistinli hayatını kaybetti, 1869 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 208'e, yaralıların sayısı da 113 bin 910'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.