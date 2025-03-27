Çok Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2025 13:25

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 208'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 50 bin 208'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 208'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 25 ölü ve 82 yaralının getirildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 855 Filistinli hayatını kaybetti, 1869 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 208'e, yaralıların sayısı da 113 bin 910'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: Refah'ta İsrail'in kuşattığı bölgedeki sağlıkçılardan 5 gündür haber alınamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:26
Filistin Kızılayı: Refah'ta İsrail'in kuşattığı bölgedeki sağlıkçılardan 5 gündür haber alınamıyor
13:23
Güney Kore: Kuzey, Rusya saflarında savaşmak için Ukrayna'ya 2025'te en az 3 bin asker gönderdi
13:20
Özbekistan'ın toplu iftar geleneği: Ağız açar
13:21
NATO: Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinin ölümleri teyit edilmedi
13:38
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
12:41
Sudan’ın başkenti Hartum 23 ay sonra yeniden ordunun kontrolünde
Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Safranbolu ve Taraklı bayramı hareketli geçirecek
Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Safranbolu ve Taraklı bayramı hareketli geçirecek
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Talha b. Ubeydullah
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Talha b. Ubeydullah
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ