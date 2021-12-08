Sokoto Polis Sözcüsü Sanusi Abubakar, Sokoto eyaletinin Sabon Gari bölgesinden yola çıkan otobüsün Niger eyaletine yakın Isa bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını aktardı.

Abubakar, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin yandığını, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Sokoto eyaletinin Goronyo ve Illela bölgelerinde 14 ve 15 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından Sokoto eyaletine ilave asker konuşlandırılması talimatını vermişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.