Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 02:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da hava operasyonu: Çok sayıda çete üyesi öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda silahlı çetelerin kampı yok edildi, çok sayıda çete üyesi de etkisiz hale getirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sokoto eyaletinde 45 kişinin öldürülmesinin ardından silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlendi.
Operasyonda çetelerin Bokkolo bölgesindeki kampı bombalandı ve çok sayıda çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Sokoto eyaletinin Goronyo ve Illela bölgelerinde 14 ve 15 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmişti. Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından Sokoto eyaletine ilave asker konuşlandırılması talimatını vermişti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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