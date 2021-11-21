Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 23:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışmasına başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak yeni bir adım daha geldi. Rum medyası Rum Yönetimi'nin yeni bir Navtex ilan ederek sondaja başladığını duyurdu.
Rum basınında çıkan haberlere göre Rum Yönetimi 19 Kasım 30 Ocak tarihlerini kapsayan yeni bir Navtex ilan etti.
İlan edilen Navtex Rum kesiminin tek yanlı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölgelerden 10’uncu parseli kapsıyor.
Navtex'e göre Amerika Birleşik Devletleri Katar ortaklığındaki bir konsorsiyum onuncu parselde doğalgaz sondajı yapacak.
Rumların Glafkos adını verdiği parselde 140 milyar metreküpe yakın doğalgaz rezervi bulunduğu iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyarette Rumların tek yanlı adımlarına aynı şekilde yanıt verileceğini söylemişti.
Etiketler: Doğu Akdeniz KKTC Yunanistan Navtex
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