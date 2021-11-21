Niger Eyaleti Hükümet Sekreteri Ahmed Matane, Niger Valisi Abubakar Sani Bello'nun eyalette silahlı kişilerle mücadele için motosiklet satışını yasakladığını açıkladı.

Matane, yasağın silahlı kişilerin artık fidye olarak motosiklet talep etmesinden de kaynaklandığını söyledi.

Hükümetin uyguladığı yasağın halka açacağı rahatsızlıkların da farkında olduğunu işaret eden Matane, yasağın masum vatandaşların üzerinde kargaşaya neden olan silahlı kişilerin faaliyetlerini ortadan kaldırmayı amaçladığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle motosiklet kullanmak yasaklanmıştı

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle daha önce Niger ve bazı eyaletlerde motosiklet kullanmak yasaklanmıştı.

Niger eyaletinde son olarak 16 Kasım'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi kaçırılmıştı.