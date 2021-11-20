Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 574 bin 812 testte 11 bin 555 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü günlük vaka sayısıyla, 11 bin 807 vakanın kaydedildiği 6 Mayıs'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 11 bin eşiğinin üzerine çıktı.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 915 bin 981'e ulaştı. Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 143 bin 401'e yükseldi.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 49 artarak 133 bin 131'e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 5 bin 220 artışla 4 milyon 639 bin 449'a ulaştı.

Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 93 milyon 215 bin 976 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 638 bin 318 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,5'i buldu.

Aşı karşıtlarının protestoları sürüyor

İtalya'da salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan "Yeşil Geçiş" sertifikasına karşı protestolar da sürüyor.

Ülkede, hükümetin 6 Ağustos'ta yürürlüğe koyduğu, 15 Ekim'den itibaren tüm kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale getirilen, aşı veya son 48 saatte test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgeleyen "Yeşil Geçiş" sertifikası, başkent Roma ile Milano'da protesto edildi.

İçişleri Bakanlığının 9 Kasım'da kent merkezlerinde "Yeşil Geçiş" belgesine karşı yürüyüşleri yasak etmesinin ardından başkent Roma’nın Circo Massimo alanında toplanan yaklaşık 4 bin kişi oturma eylemi yaptı. Maskesiz oldukları gözlenen göstericilerin ellerinde aşı karşıtı ve "Yeşil Geçiş’e hayır" yazılı dövizler olduğu belirtildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’nun merkezindeki Duomo Katedrali önünde oturma eylemi yapmak isteyen bir grup aşı karşıtına, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği duyuruldu. Polisin, katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, gösteri yapılmasına izin vermediği kaydedildi.