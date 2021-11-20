Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırı
[Fotoğraf: Arşiv]
Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldı.
Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.
Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.
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