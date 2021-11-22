Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şili'de halk genel seçimler için sandığa gitti
[Fotoğraf: Reuters]
Şili'de devlet başkanı ile yardımcısının belirleneceği genel seçimler için oy verme işlemi sona erdi. Seçimler için ülkede 46 binden fazla sandık kuruldu.
Şili saatiyle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.
Şili Seçim Servisi Başkanı Patricio Santamaria, sandıkların kapanmasından kısa süre önce, oy verme merkezlerinde sırada bekleyen kişiler oyunu kullanmadan kayıtlı oldukları sandıkların kapanmayacağını söyledi.
46 binden fazla sandık kuruldu
Şili halkı, bu seçimlerde kurulan 46 binden fazla sandıkta yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra Senatonun 50 üyesinden 27'si ile Temsilciler Meclisinin 155 üyesini belirlemek için oy kullandı.
Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 15 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülkede oy kullanmak kanunen zorunlu olmamasına rağmen bu seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor.
Etiketler: Şili
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