Yunanistan'da Osmanlı mezarlığında bulunan naaşlar defnedildi
Yunanistan'da Osmanlı mezarlığında bulunan ve yaklaşık 10 aydır depoda tutulan 201 naaş ile ilgili kriz çözüldü. Naaşlar bugün İslami geleneklere uygun şekilde defnedildi.
Şubat ayında Yunanistan’ın Halkidiki iline bağlı Gargara köyündeki spor salonu inşası sırasında Osmanlı mezarlığı bulundu.
Mezarlıktan çıkarılan 201 naaş aylarca iki depoda muhafaza edildi.
Atina ile 201 naaş krizi çözüldü. Osmanlı Mezarlığı’nda bulunan 201 naaş, İslam’a uygun defnediliyor. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Necat Ahmet aktardı. pic.twitter.com/3ihS1wWNzq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 8, 2021
201 naaş, Türk makamlarının çabaları sonucu bugün İslami geleneklere göre Gargara köyünün belediye mezarlığına defnedildi. Defin sırasında Atina İslam Camii İmamı Zaki Sidi Muhammed görev yaptı.
Türkiye'nin bilgilendirilmemesi üzerine tepki
Mezarlık bulununca "Türkiye'nin bilgilendirilmemesi" üzerine, Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş çalışmaların durdurulması ve naaşların İslam'a uygun şekilde bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesini talep etmişti.