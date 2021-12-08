İran Sağlık Bakanlığı, salgına karşı daha etkili mücadele için Akıllı COVID-19 Yönetim Planı'nı hayata geçirdi.

Plana göre kara, hava veya deniz yoluyla şehirler arası yolculuk yapmak isteyenler aşı kartı ya da son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi getirmek zorunda.

İran, yurt dışı seferlerinde de geliş-gidiş tüm yolculardan son 96 saat içinde yapılmış PCR testi veya aşı kartı istemeye devam edecek.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 356 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 559'unun hastanelerde tedavi altına alındığı duyuruldu.