NASA, bugüne kadar 28 binden fazla Dünya’ya yakın asteroit (NEA) keşfetti.

Her yıl bu listeye 3 bin NEA ekleniyor. Daha büyük ve gelişmiş teleskoplar sayesinde son yıllarda daha fazla asteroit tespit ediliyor.

İlk halinin gelişmiş versiyonu

NASA yıllarca, asteroitleri izlemek ve çarpma riskini belirlemek için gelişmiş etki izleme yazılımı kullandı.

NEA'ların oluşturduğu ilk etki riski izleyicisine "Sentry" adı verildi.

Sentry-II'nin geliştirilmesine öncülük eden Javier Roa Vicens, "Sentry'nin ilk versiyonu, neredeyse 20 yıldır faaliyette olan çok yetenekli bir sistemdi." dedi.

Vicens, Sentry-II'nin, ilk Sentry sistemi tarafından yakalanmayan bazı durumlar da dahil olmak üzere, bilinen her NEA için etki risklerini hızla belirleyebilen bir araç olacağını aktardı.

Her iki sistemde de çalışan NASA’daki kıdemli araştırma bilimcisi olan Steve Chesley, "Sentry-II, çok çeşitli senaryolar için küçük etki olasılıkları bulma konusunda harika bir ilerleme." dedi.

Sentry-II'nin algoritması, "Dünya'ya çarpabilecek olası yörüngeler nelerdir?" sorusuna da yanıt veriyor.

Chesley, "Gelecekteki bir asteroit etkisinin sonuçları çok büyük olduğunda, verilerde saklanan en küçük etki riskini bile bulmak işe yarar." dedi.