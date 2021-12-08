Fransa'da bir kişi, pazartesi gece geç saatlerde komşusunun gürültü nedeniyle şikayetinin ardından eve gelen polislerce gözaltına alındı.

Luneville kentinde yaşanan olayda, polisler kendinde olmayan, vahşi davranışlar sergileyen ve kendine zarar verdiği anlaşılan kişiyi hemen hastaneye götürdü.

Hastanede, gözaltındaki adamın 7,14 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Luneville Hastanesi yetkilileri, bunun hastane için bir rekor olduğunu, 1,5 promil alkolle insanların yüzde 30'unun alkol komasına gireceğini aktardı.

Yetkililer, adamın kanında bunun 5 katına yakın alkol bulunduğunu ifade etti.