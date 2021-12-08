Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine yönelik tutumu nedeniyle hiçbir hükümet yetkilisinin Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamasına dair değerlendirmede bulundu.

Olimpiyatların siyasi tavır ve manipülasyon sahnesi olmadığını sürekli yinelediklerini belirten Sözcü Vang, "Çin hiçbir Avustralyalı yetkiliyi çağırmayı planlamamaktadır. Avustralyalı yetkiliklerin olimpiyatlara gelip gelmemesi kimsenin umurunda değil" dedi.

"Pekin Kış Olimpiyatları'nın başarısına asla gölge düşüremeyecek"

Avustralya'nın hükümet yetkililerinin olimpiyatlara katılımını Sincan'daki insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilişkilendirmesinin yalnızca Çin'i karalamaya yönelik bahane arayışı olduğu görüşünü dile getiren Vang, "Bencil çıkarları için sergiledikleri siyasi tavır, Pekin Kış Olimpiyatları'nın başarısına asla gölge düşüremeyecek" ifadesini kullandı.

Vang, Avustralya'nın söz konusu tavrıyla, Olimpiyat Şartı'nda yer alan sporun siyasi tarafsızlığı ilkesine ve olimpiyatların "Hep birlikte" sloganına aykırı davrandığı ve dünyanın dört yanındaki sporcuları ve sporseverleri karşısına aldığını savundu.

"Bekleyin ve görün"

Öter yandan Sözcü Vang, Çin'in ABD'nin boykot kararına ne karşılık vereceğine ilişkin soruya da "ABD'nin attığı adımın bedelini söyledik. Yalnızca bekleyin ve görün" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin boykot kararına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'nin tavrını esefle karşılamakta ve protesto etmektedir. Bu konuda, kararlı karşı tedbirleri alacaktır" ifadesine yer verilmişti.