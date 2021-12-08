Görüntüler Bolivya-Brezilya sınırındaki Guapore Nehri'nden.

Amazon Nehri kaplumbağaları, insan faktörü ve iklim değişikliği nedeniyle yıllardır tehdit altında.

Biyologlar ve gönüllüler, kaplumbağaları korumak için harekete geçti. Bir milyon yavru kaplumbağa suya bırakıldı.

Bolivya ve Brezilya 13 yıldır ortak bir proje yürütüyor. Projeyle başta kaplumbağalar olmak üzere bölgedeki türlerin korunması amaçlanıyor.