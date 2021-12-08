Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Yavru kaplumbağalar Bolivya - Brezilya sınırındaki nehre bırakıldı
Su kaplumbağalarının korunması kapsamında Bolivya-Brezilya sınırındaki nehre bir milyon yavru kaplumbağa bırakıldı.
Görüntüler Bolivya-Brezilya sınırındaki Guapore Nehri'nden.
Amazon Nehri kaplumbağaları, insan faktörü ve iklim değişikliği nedeniyle yıllardır tehdit altında.
Biyologlar ve gönüllüler, kaplumbağaları korumak için harekete geçti. Bir milyon yavru kaplumbağa suya bırakıldı.
Bolivya ve Brezilya 13 yıldır ortak bir proje yürütüyor. Projeyle başta kaplumbağalar olmak üzere bölgedeki türlerin korunması amaçlanıyor.
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