Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2025 23:51

NATO'nun yıllık nükleer caydırıcılık tatbikatı başladı

NATO, her yıl ekim ayında yapılan nükleer caydırıcılık tatbikatı "Steadfast Noon"u başlattı.

NATO'nun yıllık nükleer caydırıcılık tatbikatı başladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

NATO’nun açıklamasına göre bu yılki "Steadfast Noon" tatbikatına Hollanda ev sahipliği yapıyor.

Tatbikatın ana odağı Volkel Hava Üssü olurken Belçika’daki Kleine-Brogel Hava Üssü ve İngiltere'deki Royal Air Force Lakenheath Üssü de destek unsurları olarak görev alacak.

Tatbikata 14 müttefik ülkeden yaklaşık 70 uçak katılıyor.

Tatbikat kapsamında gözetleme, havadan yakıt ikmali ve komuta-kontrol görevlerinde kullanılacak destek unsurları da yer alıyor.

Açıklamada, NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) Nükleer Operasyonlar Şefi ABD Hava Kuvvetleri Albayı Daniel Bunch'ın bu tür bir tatbikatın planlanmasının ve yürütülmesinin ortak müttefik çabasını gerektirdiği görüşüne yer verildi.

Bunch, "Genel olarak, yaklaşık 2 bin personelin bu tatbikata doğrudan destek verdiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

NATO Nükleer Politika Direktörü Jim Stokes da tatbikatın amacının uygun zaman ve koşullarda şeffaflığı teşvik etmek olduğunu belirterek, "Böylece hem müttefik halkların hem de uluslararası toplumun ne yaptığımızı doğru şekilde anlamasını sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ETİKETLER
NATO Tatbikat Haberleri
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya veto
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinliyi öldürdü
00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
00:33
Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat su kesintisi
00:01
İsrail, esir takası kapsamında 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı
23:59
DSÖ, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana çalışmalarını artırdığını bildirdi
23:57
Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
FOTO FOKUS
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ