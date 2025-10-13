Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya veto

Mısır'daki Barış zirvesinde Netanyahu krizi yaşandı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtimale sert tepki gösterdi. Katil İsrail'in barış masasında temsil edilmesini istemedi. Diplomatik baskı sayesinde Netanyahu veto yedi.

Mısır'da, 20'den fazla liderin katıldığı Gazze Zirvesine Katil Netanyahu'nun da katılması gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a giderken diplomasi kanallarını harekete geçirdi. Katılmaması için birçok ülkeyle de görüştü.

Diğer ülkelerin de Türkiye'nin yaklaşımını desteklemesiyle diplomasi trafiği başarıyla sonuçlandı. Bir süre sonra, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı açıklandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılma kararından vazgeçtiği resmen duyuruldu.