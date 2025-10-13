Açık 8.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.10.2025 23:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya veto

Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun katılma ihtimali Türkiye'nin vetosuna uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun zirveye katılmasını istemedi. Diğer ülkelerin de destek vermesiyle Netanyahu zirveye gelemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya veto
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Mısır'daki Barış zirvesinde Netanyahu krizi yaşandı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtimale sert tepki gösterdi. Katil İsrail'in barış masasında temsil edilmesini istemedi. Diplomatik baskı sayesinde Netanyahu veto yedi.

Mısır'da, 20'den fazla liderin katıldığı Gazze Zirvesine Katil Netanyahu'nun da katılması gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a giderken diplomasi kanallarını harekete geçirdi. Katılmaması için birçok ülkeyle de görüştü.

Diğer ülkelerin de Türkiye'nin yaklaşımını desteklemesiyle diplomasi trafiği başarıyla sonuçlandı. Bir süre sonra, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı açıklandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılma kararından vazgeçtiği resmen duyuruldu.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu Recep Tayyip Erdoğan
