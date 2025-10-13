Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
Gündem
AA 13.10.2025 21:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle geldiği Mısır'da "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninin öncesinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde karşılandı. Trump'la burada bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından fotoğraf çektirdi.

ABD Başkanı Trump'ın katılımcı ülkelerin liderlerini karşılamasının ardından aile fotoğrafına geçildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump'ın davetine icabetle ülkeye gelen Erdoğan'ın katıldığı imza töreni birçok ülkeden liderlerin de alana gelmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza törenine katıldı

Törenin açılış konuşmasını ABD Başkanı Trump yaptı.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Anlaşması'nı imzaladı.

 

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çetin bir adam ve benim dostum" ifadesini kullandı ve Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Trump, "Ordusu çoğu kişinin sandığından daha güçlü. Son dönemdeki bazı çatışmalara bakarsanız, hep ön saftaydı ve kazanıyordu." dedi.

Liderler daha sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Törenin ardından katılımcılar, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin yapılacağı salona geçti.

