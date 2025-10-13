Çok Bulutlu 13ºC Ankara
Gündem
AA 13.10.2025 16:03

Edirne'de 105,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 105,2 kilogram uyuşturucuya el konuldu, 4 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de 105,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen tır takibe alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Atlas", x-ray kontrolü sırasında şüpheli bölgelere tepki verdi. Dorsenin arka tarafında yapılan aramada yasal yük üzerinde ve arasında siyah ve mavi renkli çantalar görüldü. Çantalardaki 97 paket şeffaf poşette 105 kilo 234 gram esrar bulundu.

Edirne'de 105,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonu genişleten ekipler, uyuşturucunun alıcılarına yönelik de araştırma yaptı. Bu kapsamda düzenlenen ikinci operasyonda, tır sürücüsünün yanı sıra uyuşturucuların alıcısı olduğu tespit edilen üç şüpheli yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu karşılığında ödenmek üzere yaklaşık 35 bin avro para ele geçirildi.

Bir şüphelinin üzerinden çıkan basın kartının üzerindeki "kriminal polis haberleri muhabir" ibareleri dikkati çekerken, kartın sahte olduğu tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Gümrük Muhafaza Ticaret Bakanlığı
OKUMA LİSTESİ