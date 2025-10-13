Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılımıyla gerçekleştirilecek "Barış Zirvesi"ne katılmak üzere gittiği Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Erdoğan, bu kapsamda ilk olarak, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mansur bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Kabulde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayii başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Ayrıntılar gelecek...