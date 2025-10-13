NATO'dan Gazze'deki ateşkesteki rolü için Türkiye'ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Rutte, Slovenya'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) toplantısında, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'in bölgedeki ve Gazze'deki saldırılarının NATO'nun genel güvenlik ortamını nasıl etkilediği sorusunu yanıtladı.

Sözlerinin başında Gazze'de varılan ateşkese katkısından dolayı Çavuşoğlu nezdinde Türkiye'ye teşekkür eden Rutte, "Ayrıca, ABD, Mısır ve Katar'a da yürürlüğe giren ateşkes nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

Rutte ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin, ABD, Mısır ve Katar'la Gazze konusunda çok yoğun şekilde çalıştığını bildiğini belirterek "Dolayısıyla şu anda bu gelişmenin (ateşkes) yaşanıyor olması çok büyük bir adımdır ve umuyorum ki bu, Avrupa'da ve ABD ile birlikte, Ukrayna'ya yönelik bu korkunç saldırı savaşını sona erdirmek için her şeyi yapmamız konusunda da bize ilham verir." temennisinde bulundu.

Orta Doğu'daki olayları çok yakından takip ettiklerini dile getiren Rutte, "Sorunuza özel olarak yanıt vermem gerekirse, bildiğiniz gibi bu konuda biraz temkinli olmam gerekiyor çünkü NATO içinde Orta Doğu'daki duruma, özellikle de İsrail ve Gazze konusuna dair farklı görüşler bulunuyor." diye konuştu.

Rutte, NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesinde çalıştığına ve İsrail konusunun "ittifak topraklarının biraz dışında kaldığına" değinerek, "Bu, Irak’taki misyonumuzla ilgili bir konu. Bu arada, Türkiye de burada büyük bir rol oynuyor. Iraklıların kendi güvenlik ve savunma güçlerini geliştirmelerine hala yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Türkiye savunma sanayii

Rutte, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma alanındaki projelerinin AB üyesi olmayan müttefikler için de "şeffaf ve açık" olması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayi altyapısının parçası olan 3 bin şirketi olduğunu belirten Rutte, "Şu anda Teksas'ta bulunan bir mühimmat fabrikası, Türkiye'den gelen tedarik zinciri olmadan ihtiyaç duyduğu üretimi gerçekleştiremezdi. Yani transatlantik olarak her şey birbirine bağlanıyor." dedi.