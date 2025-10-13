Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.10.2025 12:16

Okullarda afetlere karşı eş zamanlı tahliye tatbikatı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulandı.

Okullarda afetlere karşı eş zamanlı tahliye tatbikatı
[Fotograf: AA]

"Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri doğrultusunda, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde okullarda afet bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Ankara Haydar Aliyev Ortaokulu'nda da MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Ankara üyeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il müdürlüğü personeli ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) itfaiye birimi tarafından afet farkındalık eğitimi düzenlendi, deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatları yapıldı.

Okullarda afetlere karşı eş zamanlı tahliye tatbikatı

MEB AKUB üyeleri, öğrencilere deprem öncesinde ve esnasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu, ardından gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler siren uyarısıyla çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı.

Okullarda afetlere karşı eş zamanlı tahliye tatbikatı

Öğretmenler ve MEB AKUB görevlilerinin yönlendirmesiyle okulun tahliyesi yapıldı, tatbikat doğrultusunda bir öğrencinin sedyede tahliyesi gerçekleştirildi.

Okullarda afetlere karşı eş zamanlı tahliye tatbikatı

ABB itfaiye birimi görevlilerince de yangın sırasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgiler paylaşıldı, ardından yapılan tatbikatta yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

ETİKETLER
Doğal Afet Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Milli Mücadele'nin karargahı Ankara
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
AYM'den BİK ilanlarının kesilmesine ilişkin düzenlemeye iptal kararı
12:33
AB, Gazze'deki ateşkesin başarılı olması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu açıkladı
12:32
Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştı
12:20
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
12:29
Azerbaycan'ın milli şairi: Ahmet Cevad
12:12
Bakan Uraloğlu: 5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uyguladı
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uyguladı
FOTO FOKUS
Erzurum'a ekim ayında kar yağdı
Erzurum'a ekim ayında kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ