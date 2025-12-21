Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 21.12.2025 10:40

156 yerel eylem grubuna 2,2 milyar lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuruda bulunan, 60 ildeki 156 Yerel Eylem Grubunun (YEG) tamamının desteklenmeye hak kazandığını belirterek, "Yaklaşık 2,2 milyar lira tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçeli 156 YEG Derneği, yüzde 100 hibeyle desteklenecek." dedi.

156 yerel eylem grubuna 2,2 milyar lira hibe desteği

Bakan İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD-III Programı kapsamındaki destekleme ödemesine ilişkin açıklama yaptı.

IPARD-III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuruda bulunan, 60 ildeki 156 YEG'in tamamının desteklenmeye hak kazandığını bildiren Yumaklı, "Yaklaşık 2,2 milyar lira tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçeli 156 YEG Derneği yüzde 100 hibeyle desteklenecek. Böylece kırsal kalkınmada yerel katılımı esas alan LEADER Yaklaşımı Tedbiri'nin uygulandığı günden bu yana, 257 YEG Derneğine toplam 2,8 milyar lira hibe desteği sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerden sivil toplum kuruluşlarına, kadınlardan gençlere kadar, yerelde birçok aktörün bir araya gelerek oluşturduğu dernek statüsündeki YEG aracılığıyla, bölgenin ihtiyaçlarını esas alan kalkınma stratejilerinin belirleneceğini ve uygulanacağını aktaran Yumaklı, IPARD-II döneminde olduğu gibi IPARD-III Programı döneminde de kırsal alanlarda katılımcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmaya, kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceklerini belirtti.

156 yerel eylem grubuna 2,2 milyar lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
