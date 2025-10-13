Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.10.2025 15:59

"Aile Festivali" 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Yedikule Hisarı'nda düzenlenen Aile Festivali'ne 3 gün boyunca 180 binden fazla kişi katıldı.

"Aile Festivali" 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) desteklediği festival, Halkbank, Türk Telekom, TRT, Tabii ve Sıfır Atık Vakfı ana sponsorluğunda, Yedikule Hisarı'nda üç gün sürdü.

Festival, müzik dinletilerinden tiyatro gösterimlerine, gastronomi deneyimlerinden çocuk atölyelerine, kitap fuarından sahne performanslarına kadar uzanan zengin içeriğiyle her yaştan katılımcıya hitap etti.

Festivalin ilk gününden itibaren "Ailenizin Kitapçısı" buluşmalarında Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu ve Hatice Kübra Tongar söyleşiler ile imza günleriyle aile kavramının kültürel ve manevi yönlerini ele aldı.

"Aile Festivali" 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Etkinliklerin "Ailenizin Sanat Evi" bölümünde hat, tezhip, minyatür ve ebru gibi geleneksel sanatlar ilgi gördü. "Ailenizin Eğlence Noktası"nda VR oyunları, mini golf, bowling ve simülasyon alanlarına katılım yoğun oldu.

Çocuklar ve gençler için hazırlanan atölyelerde, masal çadırı, geri dönüşüm etkinlikleri, karakter tasarımı, bilim deneyleri ve sanat çalışmalarıyla dolu bir program sunuldu.

Festival boyunca açık kalan yeme-içme alanlarında, geleneksel Türk mutfağından dünya lezzetlerine uzanan geniş bir menüyle gastronomi şöleni yaşandı.

Alışveriş alanlarında ise el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile temalı markalardan hediyeliklere kadar pek çok seçenek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ayrıca çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği "Süperbüs" etkinlik alanında, kostümlü karakterler çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Festivalin son akşamında sahne alan sanatçı Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Üç gün boyunca 180 bini aşkın kişinin katıldığı festival, aile bireylerine birlikte öğrenme, paylaşma ve eğlenme fırsatı sunarak kuşaklar arası etkileşimi güçlendirdi, öğretici içeriğiyle aile bağlarının önemini hatırlattı.

ETİKETLER
Aile Yılı
Sıradaki Haber
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
MEB öğrenciler için 'psikoeğitim programları' hazırladı
17:37
Soykırımcı İsrail, 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı
16:05
Edirne'de 105,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
15:57
Soykırımcı İsrail'in esir takası kapsamında serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
15:57
Türkiye'ye 8 ayda 10,6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
15:55
Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı Ekim 2023'ten bu yana 255'e çıktı
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
FOTO FOKUS
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ