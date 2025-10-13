"Aile Festivali" 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) desteklediği festival, Halkbank, Türk Telekom, TRT, Tabii ve Sıfır Atık Vakfı ana sponsorluğunda, Yedikule Hisarı'nda üç gün sürdü.

Festival, müzik dinletilerinden tiyatro gösterimlerine, gastronomi deneyimlerinden çocuk atölyelerine, kitap fuarından sahne performanslarına kadar uzanan zengin içeriğiyle her yaştan katılımcıya hitap etti.

Festivalin ilk gününden itibaren "Ailenizin Kitapçısı" buluşmalarında Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu ve Hatice Kübra Tongar söyleşiler ile imza günleriyle aile kavramının kültürel ve manevi yönlerini ele aldı.

Etkinliklerin "Ailenizin Sanat Evi" bölümünde hat, tezhip, minyatür ve ebru gibi geleneksel sanatlar ilgi gördü. "Ailenizin Eğlence Noktası"nda VR oyunları, mini golf, bowling ve simülasyon alanlarına katılım yoğun oldu.

Çocuklar ve gençler için hazırlanan atölyelerde, masal çadırı, geri dönüşüm etkinlikleri, karakter tasarımı, bilim deneyleri ve sanat çalışmalarıyla dolu bir program sunuldu.

Festival boyunca açık kalan yeme-içme alanlarında, geleneksel Türk mutfağından dünya lezzetlerine uzanan geniş bir menüyle gastronomi şöleni yaşandı.

Alışveriş alanlarında ise el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile temalı markalardan hediyeliklere kadar pek çok seçenek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ayrıca çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği "Süperbüs" etkinlik alanında, kostümlü karakterler çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Festivalin son akşamında sahne alan sanatçı Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Üç gün boyunca 180 bini aşkın kişinin katıldığı festival, aile bireylerine birlikte öğrenme, paylaşma ve eğlenme fırsatı sunarak kuşaklar arası etkileşimi güçlendirdi, öğretici içeriğiyle aile bağlarının önemini hatırlattı.