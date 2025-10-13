Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
AA 13.10.2025 21:40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir. Türkiye, tüm imkanları ve Cumhurbaşkanı'mızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki ateşkesin ardından düzenlenen "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılarak liderlerle istişarelerde bulunduğunu, Niyet Beyanı'na imza attığını anımsattı.

 

İmzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tarihi zirve, ABD Başkanı (Donald) Trump'ın çabalarının yanı sıra bölgesel sahiplenme ve insanlığın yükselen tepkisi sonucu gerçekleşmiştir. Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir. Türkiye, tüm imkanları ve Cumhurbaşkanı'mızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir. Sağlanan anlaşmanın ateşkesin sürekliliğine, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına, Gazze'nin Filistin halkının beklentilerine uygun yeniden imarına vesile olmasını ve kalıcı barış için iki devletli çözümün yolunu açmasını diliyorum."

