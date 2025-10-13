Açık 8.8ºC Ankara
AA 13.10.2025 22:58

Trump, 20 maddelik Gazze planının "üçüncü-dördüncü aşamasında olduklarını" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de "kalıcı bir barışa doğru ilerlediklerini" savunarak, "Birlikte geliştirdiğimiz 20 maddelik planı yerine getirme konusundaki kararlılığımız, o parlak geleceğe ulaşmanın önemli bir temeli olacak ve şu anda konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışılıyor ve aslında üçüncü ve dördüncü aşamadayız." dedi.

Trump, 20 maddelik Gazze planının "üçüncü-dördüncü aşamasında olduklarını" söyledi
[Fotograf: Reuters]

Trump, dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı imza töreninin ardından konuştu.

"Gazze'deki savaşın, yıllar süren acı ve kan dökülmesinin ardından sona erdiğini" savunan Trump, "İnsani yardımlar, çoğu bu odadaki insanlar tarafından ödenen yüzlerce kamyon dolusu yiyecek, tıbbi ekipman ve diğer malzemeler de dahil olmak üzere bölgeye akın ediyor." dedi.

Trump, Gazze'de "inşa sürecinin" başlayacağını ifade ederek, "Yeniden inşa belki de en kolay kısım olacak. Sanırım en zor kısmın çoğunu hallettik, gerisi de geliyor. Hepimiz nasıl yeniden inşa edileceğini biliyoruz" diye konuştu.

Gazze'de barış için tarihi imzalar atıldı
Gazze'de barış için tarihi imzalar atıldı

Bundan böyle Gazze'ye "çok para akacağını ve çok fazla inşa çalışması olacağını" vurgulayan Trump, "Gazze halkı için artık odak noktası, iyi bir yaşamın temellerini yeniden tesis etmek olmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, şu anda tüm ivmenin "büyük, görkemli ve kalıcı bir barışa doğru ilerlediğini" savunarak, "Birlikte geliştirdiğimiz 20 maddelik planı yerine getirme konusundaki kararlılığımız, o parlak geleceğe ulaşmanın önemli bir temeli olacak ve şu anda konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışılıyor ve aslında üçüncü ve dördüncü aşamadayız." değerlendirmesinde bulundu.

