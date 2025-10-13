Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2025 19:06

Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlükteki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını ifade etti.

Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için geldiği Mısır'da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin "Görüşmelerin ikinci aşaması ne zaman başlayacak?" sorusuna Trump, "Başladı. Yani, bizim açımızdan başladı. Biliyorsunuz, aşamalar biraz birbirine karışık görünüyor. Temizliğe başlanması gerekiyor. Gazze'ye bakın, çok fazla temizliğe ihtiyacı var." dedi.

Trump, Gazze'de "enkazın kaldırılması gerektiğini" vurgulayarak, "Gazze'ye bakın, çok fazla (enkaz) temizliğe ihtiyacı var. Bu yüzden, konuşmamda enkazdan bahsettim, enkaz kelimesini kullandım." diye konuştu.

"Dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının" Mısır'da bir araya geldiğini ifade eden Trump, davet edilen herkesin geldiğini ve bunun da bu işe duyulan saygıdan kaynaklandığını belirtti.

Trump, ABD ile görüşmeye hazır olduğunda İran'a yönelik yaptırımları kaldırabileceğini söyleyerek, "O yaptırımlarla hayatta kalamazlar. Yaptırımlar oldukça ağır. Bir noktada yaptırımların kaldırılmasını isteyecekler." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Donald Trump İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:39
Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
20:38
İBB Meclisinde birçok kalemde zam öngören gündem maddeleri komisyona gönderildi
19:31
Bakan Yerlikaya: Suçun her türlüsüyle mücadelede kararlıyız
19:54
Gazze'de barış için tarihi imzalar atıldı
19:01
“Yeni Medya Güncesi” TRT Dinle’de dinleyicilerle buluşuyor
18:59
Eğlenceli ve eğitici çocuk şarkıları TRT Dinle ve Ebeveyn Akademisi’nde
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
FOTO FOKUS
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ