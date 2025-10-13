Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarı

Hamas, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hapishanesinden Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarıdır. Esirlerin özgürlüğe kavuşması, halkımızın onurlu mücadelesinde parlak bir dönüm noktasıdır. Esirler meselesi, ulusal önceliklerimizin merkezinde kalmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

"Özgürlerin Tufanı" operasyonunun Filistin halkının birliğini yansıttığı vurgulanan açıklamada, direnişin, toprakların ve ulusal hakların korunmasının özgürlüğe ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına giden tek yol olduğu belirtildi.

Hamas, serbest bırakılan esirlerin maruz kaldığı "iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkenceleri" de ifşa ettiklerini belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, esirlerin özgürlüğünün, toprakların ve kutsal mekanların tamamının kurtuluşuna giden sürecin önemli bir durağı olduğu kaydedildi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.