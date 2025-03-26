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Dünya
AA 26.03.2025 23:56

NATO Genel Sekreteri Rutte, Litvanya'da kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Litvanya'da kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı.

“Ben konuşurken, Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi geldi.” diyen Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.

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NATO Mark Rutte
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