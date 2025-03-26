NATO Genel Sekreteri Rutte, Litvanya'da kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı.
“Ben konuşurken, Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi geldi.” diyen Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.
ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.
Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.