Gazze'deki hükümet: İsrail'in sınır kapılarını kapatması bölgeyi görülmemiş bir felakete sürüklüyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek yeniden başladığı saldırılarının yanı sıra sınır kapılarının kapandığı ve yardım girişlerinin engellendiği bölgenin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekilerek sınır kapılarının kapatılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki durumun 2,4 milyon Filistinlinin hayatını tehdit eden benzeri görülmemiş bir felakete sürüklediği ifade edildi.

İsrail'in soykırım ve etnik temizlik politikasıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı aleyhinde 18 aydır saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır kapılarını kapattığı, 2025 Mart ayının başında ise keyfi bir kararla Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarını kapatıp; insani yardım ve yakıt tırlarının girişini engelleyerek işlediği suçları tırmandırdığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokole göre, bölgeye günde 600 yardım ile 50 akaryakıt tırının girmesi gerektiği anımsatıldı.

Ancak mart ayının başından bu yana İsrail'in 15 bin yardım tırı ve 1250 akaryakıt tırının bölgeye girişini engellediği açıklandı. Bölgede gerçek bir insani felaket uyarısında bulunuldu.

Gıda ve su eksikliği

Sınır kapılarının kapatılması sonucu aşevleri ve gıda yardımlarının durması nedeniyle Filistinlilerin yüzde 85'inin temel gıda kaynaklarını kaybettiği, pazarlarda ise gıda stokunun kalmadığı bilgisi verildi.

Sınır kapılarının kapatılmasının, yakıtın tükenmesine ve onlarca fırının kepenk kapatmasına yol açtığı belirtildi, bölgede yaklaşmakta olan bir kıtlığın ciddi yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 719 su kuyusu ve 330 bin metreküp su şebekesini yok ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 90'ından fazlasının temiz su kaynağından yoksun olduğu aktarıldı.

Sınırların kapatılması ve yakıtın tükenmesi sonucu ayrıca sokakların yapımı; moloz yığını ve atıkların kaldırılması faaliyetlerinin de durduğu belirtildi.

Çevre kirliliği nedeniyle hastalıkların, sivrisineklerin ve zararlı böceklerin yayılması sonucu bölgede sağlık felaketi yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Eğitim, bakım ve sağlık

Bölgeye gerekli ilaçların, tıbbi ekipmanın ve uzman cerrahların girişinin de engellendiği ifade edildi.

İsrail ablukasının, 12 bin 500'ü onkoloji hastası 22 bin hasta ve yaralının bölge dışında tedavi olmasını engellediği, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 350 bin kronik hastanın durumunun ağırlaştığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 hastane, 80 sağlık merkezini yıkarak hizmet dışı bıraktığı; onlarca sağlık kuruluşu ile 140 ambulansın hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgeye çadır ve prefabrik ev tedarikinin engellenmesinin soykırım sırasında evleri yıkılan 280 bin aileyi evsiz bıraktığı belirtildi.

İsrail'in ayrıca 500 üniversite ve okulu tamamen ya da kısmen yok ettiği, farklı eğitim kademelerinden 12 bin 900 öğrenciyi öldürdüğü, 785 bin öğrencinin ise eğitimden mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Yollar, ulaşım ve elektrik

Sınırların kapatılmasının yakıt ve tüp gazı girişini de engellediği; ulaşımın neredeyse tamamen durduğu kaydedildi.

İsrail'in soykırım boyunca 2,8 milyon metrelik yol ve sokak ağını yok ettiği bilgisi verildi.

Bölgedeki tek elektrik santrali için gerekli yakıt girişinin de engellendiğine dikkat çekilerek bölgede 18 aydır elektriklerin kesildiği belirtildi.

İsrail'in ayrıca 18 ay boyunca yaklaşık 3 bin 799 kilometre elektrik şebekesini ve 2 bin 105 elektrik dağıtım trafosunu imha ettiği açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun felaket niteliğinde ve benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleşmesinin sorumluluğunun İsrail'e ve ABD yönetimine ait olduğunu belirten hükümet, dünyaya, bu suçları kınaması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet 19 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in devam eden ablukası ve 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarının kapatılmasıyla yardımların girişinin engellenmesi neticesinde bölgenin "kıtlığın ilk aşamalarına" girdiğini bildirmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.