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Dünya
AA 26.03.2025 23:45

Belçika, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için diğer ülkelerle işbirliği arayışında

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, ülkede uzun süredir devam eden cezaevlerinin aşırı yoğunluk sorununu çözmek amacıyla yabancı mahkumların Kosova başta olmak üzere diğer ülkelerdeki cezaevlerine gönderilmesi planını değerlendiriyor.

Belçika, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için diğer ülkelerle işbirliği arayışında

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, Belçika, cezaevlerindeki yabancı hükümlülerin başka bir Avrupa ülkesindeki cezaevlerine gönderilmesi veya bu ülkelerde cezaevi inşa edilerek mahkumların buralara tahliye edilmesi planı görüşülüyor.

Adalet Bakanı Verlinden, Federal Parlamento'da yaptığı konuşmada, cezaevlerindeki hükümlülerin azaltılması kapsamında üçüncü ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini doğruladı ve en olası seçeneğin Kosova olduğunu aktardı.

Verlinden, hüküm giymiş yabancı uyrukluların ülkelerine geri gönderilmesine yönelik geniş kapsamlı çabaların sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca Verlinden, mahkumların iadesi konusunda işbirliğini artırmak amacıyla Fas, Cezayir, Tunus ve Arnavutluk'a diplomatik ziyaretlerin planlandığını duyurdu.

Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arası şiddet gibi süregelen sorunlar baş gösteriyor.

Toplam kapasitesi 11 bin 40 olan ülkedeki cezaevlerinde şu an 13 bin mahkumun bulunduğu biliniyor.

Mahkumların yerleştirileceği yeni cezaevlerinin Avrupa standartlarına uygun inşa edilmesinin zaman alması ve bu girişimin Belçika için 10 yıllık maliyetinin yaklaşık 202 milyon avro olacağı tahmin ediliyor.

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