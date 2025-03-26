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Dünya
DHA 26.03.2025 23:42

‘Süper Ay’ ve 'Şeytan Boynuzu' tutulması aynı anda görülecek

İngiltere Kraliyet Rasathanesi, bu hafta ‘süper ay’ ve ‘şeytan boynuzu’ tutulmalarının aynı anda gerçekleşeceğini duyurdu.

‘Süper Ay’ ve 'Şeytan Boynuzu' tutulması aynı anda görülecek

Kraliyet Rasathesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 29 Mart gecesi gökyüzünde nadir rastlanan iki astronomik olayın aynı anda gerçekleşeceği bildirildi.

Ay, Dünya'ya en yakın konumuna ulaşarak süper ay olarak adlandırılan parlak ve büyük görünümünü alacak. Aynı zamanda, Kuzey Yarımküre'de Ay'ın Güneş'in önünden kısmen geçmesiyle ‘şeytan boynuzu’ olarak bilinen kısmi güneş tutulması meydana gelecek.

 

Gök bilimciler, nadir rastlanan bu gökyüzü olayının özellikle fotoğrafçılar ve astronomi meraklıları için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

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