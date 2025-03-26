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Dünya
AA 26.03.2025 20:13

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından 142 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları tekrar başlatmasının ardından 142 bin kişinin tekrar yerinden edildiğini, "tahliye emirlerinin" Gazze'nin yüzde 17'sini kapsadığını bildirdi.

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından 142 bin kişi yerinden edildi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in durmaksızın sürdürdüğü hava saldırılarına, "tahliye emirlerine" ve insani yardım girişini engellemeye devam etmesinin Gazze'de durumu iyice kötüleştirdiğini kaydeden Dujarric, "Gazze'de her şeyin sonu geliyor. Zaman, hayat ve malzemeler, her şey tükeniyor." dedi.

Dujarric, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tekrar başlatmasının ardından 142 bin kişinin tekrar yerinden edildiğini, "tahliye emirlerinin" Gazze'nin yüzde 17'sini kapsadığını söyledi.

Yerinden edilen kişi sayısının hızla artmasının da beklendiğine dikkati çeken Dujarric, İsrail'in aynı zamanda BM'nin insani yardım operasyonlarına da geçit vermediğini, sürekli olarak engeller sunduğunu ifade etti.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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