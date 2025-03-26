Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2025 16:29

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerin sürgün edilmesi için "tahliye emri" yayımladı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze kentindeki ez-Zaytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallerindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmeleri için "tahliye emri" yayımladı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerin sürgün edilmesi için "tahliye emri" yayımladı
[Fotograf: AA]

Soykırımcı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentindeki ez-Zaytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerindeki Filistinlilerin sürgün edilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, bölge sakinlerinden Vadi Gazze beldesi üzerinden güneye gitmelerini istedi ve bunun saldırı öncesi son çağrı olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
AB, 3 günlük acil durum malzemesi stoklanmasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Bahçeli: Maske takıp polisimize saldıranların demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur
17:08
NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacak
16:50
Bakan Kacır: Türkiye yüksek teknolojide devler ligine taşınacak
16:42
Kırkağaç Kavunu'na AB tescili
16:28
AB, 3 günlük acil durum malzemesi stoklanmasını istedi
16:46
CHP'li Nuri Aslan İBB Başkan Vekili seçildi
Adıyaman'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Adıyaman'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Fransa'da jetler havada çarpıştı
Fransa'da jetler havada çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ