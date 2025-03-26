İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerin sürgün edilmesi için "tahliye emri" yayımladı

Soykırımcı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentindeki ez-Zaytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerindeki Filistinlilerin sürgün edilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, bölge sakinlerinden Vadi Gazze beldesi üzerinden güneye gitmelerini istedi ve bunun saldırı öncesi son çağrı olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.