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Dünya
AA 26.03.2025 16:51

NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Polonya'ya veya herhangi bir müttefik ülkeye saldırması durumunda İttifak'ın vereceği tepkinin "yıkıcı" olacağı konusunda uyardı.

NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Rutte, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Varşova'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 4,7'sini savunma harcamalarına ayırdığını hatırlatan Rutte, bu durumun diğer üye ülkelere örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, Rusya'nın Avrupa için "tehdit oluşturmaya devam ettiğini" belirterek, "Giderek daha tehlikeli hale gelen bir dünyada savunma harcamalarının arttırılması elzemdir." dedi.

"Tepkimiz yıkıcı olacaktır"

NATO'nun her bir üye ülkeyi savunma taahhüdüne işaret eden Rutte, Tusk'a Polonya'ya veya başka bir müttefike yönelik herhangi bir saldırının "yıkıcı" tepkiye karşılaşacağı konusunda güvence verdi.

Rutte, "Polonya'nın savunması ve NATO topraklarının genel savunması söz konusu olduğunda, eğer herhangi biri yanlış hesap yapar ve Polonya'ya ya da başka bir müttefike saldırarak paçayı kurtarabileceğini düşünürse bu şiddetli İttifak'ın tüm gücüyle karşılaşacaktır. Tepkimiz yıkıcı olacaktır. Bu husus Vladimir Putin ve bize saldırmak isteyen diğer herkes için çok açık olmalıdır." diye konuştu.

NATO'nun birlik halinde hareket etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Rutte, "Bunlar belirsiz zamanlar ancak bir konuda net olmama izin verin, transatlantik ortaklık, ittifakımızın temelini oluşturmaya devam ediyor ve bu değişmeyecek." ifadesini kullandı.

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