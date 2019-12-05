Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanacak bir depolama alanı, bir başka değişle bir robot oteli kurulacağını duyurdu.

Depolama alanı, 4 Aralık'taki 19. ticari ikmal görevi sırasında SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Robotik Dış Sızıntı Belirleyicileri (RELL) adı verilen iki robotik araç, depolama alanının ilk sakinleri olacak.

Bu robotik aletler, amonyak gibi gazları algılayabiliyor ve istasyondaki sızıntıları bulmak için kullanılıyor.

NASA, depolama alanında yer alacak araçların istasyonu uzay radyasyonundan, küçük meteorlardan veya uzayda yolculuk eden diğer yüksek hızlı nesnelerden koruyacağını söyledi.

Depolama alanının konumu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dextre adlı robotik kolunun bu araçları kullanmasını kolaylaştıracak.

Robot otel uzay istasyonuna girdiğinde, astronotlar depolama alanını istasyonun dışına monte etmek için bir uzay yürüyüşü yapacak.

NASA, bu tür bir teknolojinin potansiyel olarak Ay, Mars veya ötesine yapılacak uzay görevlerinde kullanılabileceğini söylüyor.

Kaynak: Reuters