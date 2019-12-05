PKK'nın, 1993 yılından bu yana yasaklı örgütler listesinde olduğu Almanya'da, 14 bin 500'den fazla terör örgütü yandaşı bulunuyor.

Örgüt yandaşları Almanya'daki yapılanmalarında PKK adını kullanmıyor.

Sık sık dernek ve kuruluşların isimlerini değiştirip faaliyet yasaklarını deliyor.

PKK, Almanya'da eyalet ve bölge bazında örgütlenmelere sahip.

Bu örgütlenmeler daha çok göçmenlerin yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya, radikal sol örgütlerin merkezi Hamburg ve Stuttgart bölgelerinde etkili.

İlk hedef Avrupa'da doğmuş ve büyümüş gençler

PKK, Almanya'da üç farklı kitleden militan devşirerek bunları Türkiye ve Suriye'deki dağ ve şehir kadrosuna dahil ediyor.

İlk hedef Avrupa'da doğmuş ve büyümüş gençler.

Bu gençler genellikle PKK’ya yakın derneklerde radikalleştikten sonra örgüt adına bulundukları şehirlerde eylemlere katılıyor.

Gençler yaz kampı bahanesiyle kaçırılıyor

İkinci hedef kitleleri Türkiye'de doğan, büyüyen ama bir şekilde Almanya'ya gelmiş olanlar.

Bu sınıftaki gençlerde PKK’ya katılım oranı daha yüksek.

Üçüncü hedefte olanlar ise bir şekilde Kürtlerle doğrudan bağı olmayan yabancılar.

Genellikle aşırı sol gruplardan gelen bu kişiler farklı neden ve motivasyonlarla örgüte katılıyor.

Son dönemde yabancı terörist savaşçı grubuna girenler bu gruptan sayılabilir.

Örgütün gençleri sadece propaganda ve ikna yoluyla kazanmadığı, yaz kampı bahanesiyle kaçırdığı da bilinmekte.

Gelirlerin başında zorla toplanan aidatlar var

Terör örgütü sempatizanları Hollanda başta olmak üzere Belçika, Fransa, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerdeki ideolojik eğitim kamplarında tutuluyor.

Daha sonra Irak, Suriye ve İran'da askeri eğitim kamplarına gönderilip, PKK militanı olarak sahaya sürülüyor.

PKK’nın elde ettiği yasa dışı gelirler örgüt bütçesinde büyük bir yer tutuyor.

Bu gelirlerin başında zorla toplanan üye aidatları ve bağışlar, uyuşturucu, silah ve tütün ürünleri kaçakçılığı geliyor.

Örgütün yasa dışı gelir kaynaklarından birisi de insan ticareti ve insan kaçakçılığı.

Örgüt sahte pasaport ve evrak düzenleme suretiyle göçmen ve mültecilerin Avrupa'ya girişini sağlıyor.

PKK, Almanya'da her yıl bir kez bağış kampanyası düzenliyor ve ailelerden aylık geliri oranında bağış talep ediyor.

Sözde STK’lar, Almanya'nın dernek çalışmalarına sağladığı kaynaklardan da yararlanıyor.

Raporlara göre PKK 2018 yılında Almanya'da 14 milyon avrodan fazla “bağış” topladı.

Kaynak: TRT Haber