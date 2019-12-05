Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarını sindiremeyen Atina yönetimi Libya'nin Atina Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi.

Büyükelçiye Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtıralarını teslim etmemesi halinde istenmeyen kişi ilan edileceği ve sınır dışı edileceği söylendi.

Atina yönetiminin Libya Büyükelçisi'ne tanıdığı süre bugün doluyor.

Libya Türkiye ile yapılan anlaşmaya bağlılığını yineledi

Libya, Doğu Akdeniz planları bozulan ülkelerin tepkilerine rağmen, Türkiye ile varılan mutabakata bağlılığını yineledi.

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, mutabakatın Libya Siyasi Anlaşması uyarınca imzalandığını belirtti.

Halid el-Mişri, bölgede Türkiye ve Libya'yı dışlamaya çalışan, doğal kaynaklardaki hakları konusunda uluslararası kamuoyunda şüphe oluşturmaya çalışan ülkeler olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat mutıraları

Türkiye ile Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Kaynak: TRT Haber